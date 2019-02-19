Неподалік села Смиківці водій Славути збив жінку на смерть

18 лютого неподалік села Смиківці Тернопільського району 30-річна жінка потрапила під колеса Славути.

За попередніми даними, потерпіла перебігала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Жінка – мешканка селища Великі Бірки. В результаті удару вона загинула.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Проїзна частина, де трапилася аварія, була сухою та без пошкоджень. Кермувальник каже, що не встиг вчасно пригальмувати, оскільки жінка вискочила перед транспортним засобом раптово.

Попередньо водій тверезий, але у нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Поліцейські звертаються до учасників дорожнього руху, які 18 лютого в період з 18:10-18:20 проїжджали даним відрізком дороги та можливо зареєстрували ДТП на відеореєстратор або бачили, що трапилося, допомогти слідству, надавши інформацію за номером +38(068-000-72-21 або на лінію «102». Анонімність гарантують.