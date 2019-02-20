На Тернопільщині раптово померло 4-місячне немовля

Ще близько першої години ночі мати годувала немовля, а над ранок дитинка вже була мертва. Трагедія сталася 19 лютого у Кременці.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть 4-місячного маля була раптовою. Сталося це вночі. Зі слів матері, близько першої години ночі вона ще годувала маля, а о четвертій годині дитинка вже була мертва.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Причину смерті немовляти встановить експертиза.