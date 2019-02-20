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Рекет у Тернополі не зник: погрози та вимагання тисячі доларів

dolary vymaganiaУ Тернополі вимагали від чоловіка тисячі доларів взамін на недоторканість.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області спільно із працівниками ГУ НП в області викрито факт вимагання 6000 доларів США жителем області у тернополянина.

До поліції звернувся потерпілий і повідомив, що між ним та знайомим виникли неприязні стосунки і останній погрожує фізичною розправою та пошкодженням майна. Аби цього не сталося він має відкупитися. Ціна питання – 6 тисяч доларів.

Гроші потерпілий передавав під наглядом силовиків.

Правоохоронними органами затримано особу на місці вчинення злочину в центрі Тернополя учора, 19 лютого 2019 року, одразу після одержання грошових коштів від потерпілого.

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Якщо вина підозрюваного буде доведена, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

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