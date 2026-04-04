Майстер-клас «Великодня писанка» відбудеться у Тернополі 5 квітня

У неділю, 5 квітня, в Тернополі відбудеться творчий майстер-клас із писанкарства під назвою «Великодня писанка». Захід триватиме з 12:00 до 16:00 на Майдані Волі.

Учасники матимуть можливість познайомитися з різноманітними техніками розпису писанок, дізнатися більше про їхню історію та значення символів, а також поринути в атмосферу творчості й натхнення.

Подію організовує Тернопільська міська рада спільно з управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, за участі молодіжних організацій та ініціатив міста.

Запрошуються всі охочі долучитися до заходу, щоб цікаво провести час, поспілкуватися та створити власну унікальну писанку.