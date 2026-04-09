У Тернополі пройде ювілейний фестиваль “Гамселить”

Х Міжнародний фестиваль експериментальної музики та медіа-арту “Гамселить” традиційно пройде у Тернополі навесні.

Вже 24-26 квітня до Тернополя приїдуть іноземні артисти з Франції, Польщі, Німеччини та США, які спільно з українськими колегами представлять три дні музичної програми. Також організатори готують відеоперформанси, відео- та радіотрансляції й виставку медія мистецтва за кураторства Саші Долгого, яка з 2016 року стала незмінним компонентом заходу.

У перший день виступатимуть французька артистка Pidoom, чий альбом TOME1 у 2019 році вийшов на одеському лейблі «система | system», та Usurper of Debenham — американський виконавець, який випускає релізи на лейблі KYIVPASTRANS і виступав на CMYK, Схеma Backstage та «Нойз щосереди».

У лайнапі другого дня — австрійсько-український дует Howling Mystics, Human Margareeta з лейблу IRIY та німецьке дуо Interim Dissonance. Виступатиме й тернопільська формація ZSUF, яка з початку 2000‑х створює музику в стилі індастріал, нойз та експериментальну електроніку.

25 квітня також зіграє бельгійський композитор, саунд-артист та кінорежисер Tzii, чиї роботи “існують поза жанровими рамками, поєднуючи різні медіа та підходи для створення звукового досвіду — від концертів і перформансів до роботи з кіно, сценічними мистецтвами та колективними проєктами”.

У фінальний день «Гамселить» гратимуть українські артисти Ostudinov та Pøgulyay, польські музиканти Duy Gebord та Fischerle. A завершиться фестиваль виступом ÄSC3EA — української мультижанрової артистки, яка працює з експериментальними мультижанровими форматами.

Вхід для ветеран_ів/ок і військовослужбов_ців/иць - безкоштовний. Для студентів музичних мистецьких спеціальностей Тернополя - знижка 50%.

“Гамселить” - один з найбільших альтернативних фестивалів України, що з 2012 р. щорічно проводився у Тернополі, часто - у закинутих і андеґраундних локаціях. Фестиваль здобув статус міжнародного, за декаду на його сцені побували понад 120 артистів з десятка країн світу. Відроджений після 5 років перерви у 2025 році, фестиваль увійшов до шортлиста національної премії Jager music awards у номінації “Подія року (локальна)”.

Організатори фестивалю - мистецьке об’єднання «Пінцет» та “Інститут міської культури”, партнери - Тернопільська міська рада, Польський інститут в Україні та бренд Jagermeister.