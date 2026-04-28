Лєра Мандзюк 1 травня у Тернополі презентує «Культурний стендап»: «Готуйтесь до сюрпризів!»

Лєра Мандзюк у межах великого всеукраїнського туру, який охоплює 27 міст, виступить у Тернополі.

1 травня о 19.00 у палаці культури «Березіль» презентує «Культурний стендап» — нову вражаючу концертну програму, яка подарує всім незабутні години позитиву, спілкування, блискучої імпровізації та найяскравіших вражень.

Лєра Мандзюк — діва українського стендапу, чиї жарти — окремий вид мистецтва, стильні образи — вишуканий high fashion, а концерти — той самий тренд, що в одному залі збирає всіх!

Від зірок і бізнесменів до айтішників і студентів! Від шанувальників інтелектуального гумору до фанів гострого слівця.

Відверта, стильна, яскрава і самобутня Лєра Мандзюк обіцяє: 2026-й стане роком вашого найкращого стендапу!

«Се буде самий фосий і самий культурний тур! Приходьте! Вам полюбится!» — запрошує всіх Лєра Мандзюк.

Квитки встигніть обрати на сайті https://ternopil.karabas.com/lyera-mandzyuk-41/order/

Улюблениця публіки, яка всюди збирає аншлаги! Лєра Мандзюк стала феноменом українського стендапу, довівши, що жіночий гумор — це не тільки про манікюрчики і побачення.

Вона влучно жартує про все!

Тримає зал одним поглядом, закохала всіх у колоритний закарпатський діалект і стала тією самою стихією, яка знесла стіну між гумором і справжнім життям.

Її виняткова самоіронія та вроджене вміння бачити й підсвічувати саму суть у всьому, скоряють всіх.

Щира, смілива і завжди чесна Лєра Мандзюк каже вголос те, в чому ми інколи боїмося зізнатися навіть собі.

Її концерти — як незабутня зустріч з розумною, іронічною та неймовірно сильною подругою, яка каже всю правду в обличчя.

«Вечір без масок, шалена енергетика, всі свої у залі і найкращий післясмак від двох годин добірного гумору! Не пропустіть концерт-побачення з незрівнянною Лєрою Мандзюк у вашому місті!» — запрошують організатори туру.

Нові жарти, фантастична атмосфера, спілкування і незабутній вечір, де ви насмієтеся досхочу!

Тернопіль 1 травня о 19.00 у палаці культури «Березіль» разом із Лєрою Мандзюк переживе виняткові емоції!

А кожен квиток стане підтримкою захисників і захисниць України, яких постійно підтримує стендап-комікеса.

Після свого минулого великого всеукраїнського туру Лєра Мандзюк передала 1 мільйон гривень на комплекти якісної, теплої і зручної зимової форми для тисяч українських захисниць.

А зараз після серії виступів у Європі передала 600 тисяч гривень на комплекти форми для військовослужбовиць за розміром, броню, яка не шкодить здоров’ю, і спорядження, яке не сковує рухів і дозволяє зосередитися на головному.