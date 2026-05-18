У Тернополі відкрили меморіальну таблицю захиснику Антону Ільчуку



У Тернополі на фасаді спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов відкрили меморіальну таблицю на честь випускника навчального закладу — військовослужбовця Антона Ільчука.

В урочистому відкритті взяли участь рідні та близькі загиблого Героя, представники міської влади, духовенство, педагогічний колектив школи та мешканці міста.
Антон Ільчук народився 30 жовтня 2000 року у Тернополі. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України, а з 2024 року проходив службу у складі 3-ї окремої штурмової бригади.
 
Військовий загинув 17 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області.
 
Поховали захисника 21 травня 2025 року на Пантеоні Героїв Тернополя на Микулинецькому кладовищі. Рішенням сесії Тернопільської міської ради від 13 червня 2025 року Антону Ільчуку посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

