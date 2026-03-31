Жорстоке вбивство в Тернополі: чоловік забив знайому та знімав це на телефон

У квартирі на вулиці Володимира Великого в Тернополі правоохоронці виявили тіло жінки з численними колото-різаними ранами та іншими травмами. Повідомлення про подію надійшло на спецлінію «102» близько 22:15 30 березня від власника помешкання. Чоловік заявив, що повернувся додому й знайшов свою знайому без ознак життя.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що до смерті 45-річної жінки причетний сам заявник. З’ясувалося, що напередодні вона прийшла до нього в гості. Близько 5-ї ранку між ними виникла сварка через ключі від квартири. У ході конфлікту чоловік почав бити жінку руками й ногами, фіксуючи все на камеру мобільного телефону. Коли потерпіла перестала дихати, він залишив квартиру. Повернувшись згодом, звернувся до сусідки з проханням викликати поліцію, повідомивши, що виявив тіло знайомої.

Спочатку 36-річний чоловік заперечував свою причетність до злочину, однак вирішальним доказом став запис на його телефоні, де зафіксовано побиття. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.