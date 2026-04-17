У Бучачі затримали чоловіка, який підірвав гранату в автомобілі

Подію зафіксовано 16 квітня близько 22:00. До поліції відділення №2 у місті Бучач надійшло повідомлення про вибух гранати в авто, яке стояло на узбіччі неподалік населеного пункту.

На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та інші служби. Під час перевірки встановлено, що в транспортному засобі здетонувала бойова граната Ф-1, яку привів у дію 27-річний власник автомобіля. Чоловік встиг вийти з авто до вибуху, тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відомо також, що чоловік є колишнім військовослужбовцем. Наразі встановлюється, звідки у нього з’явився боєприпас. Під час обшуку за місцем його проживання інших вибухонебезпечних предметів не виявили.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.