Трагедія на Тернопільщині: у ставку втопився чотирирічний хлопчик

На Тернопільщині сталася трагічна подія — у водоймі загинув чотирирічний хлопчик. Інформація про смерть дитини надійшла до поліції 17 квітня від медиків екстреної допомоги. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, трагедія сталася близько 11:40. Дитину доглядали бабуся та дідусь: мати була на роботі, бабуся перебувала в будинку, а дідусь — на городі. Хлопчик грався на подвір’ї, однак згодом самостійно вийшов за межі огородженої території та попрямував до ставка, що розташований приблизно за 100 метрів від дому. Як зазначають родичі, раніше він уже ходив туди гратися.

Зникнення онука першою помітила бабуся. Згодом вона знайшла його у водоймі глибиною близько 70 сантиметрів, витягнула з води та покликала на допомогу. Дідусь намагався реанімувати дитину до приїзду медиків, однак, попри всі зусилля, врятувати хлопчика не вдалося.

Відомо, що загиблий був єдиною дитиною в сім’ї, а його батько проходить військову службу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з позначкою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.