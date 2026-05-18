У Тернополі чоловіка затримали за підозрою у замаху на вбивство дружини

У Тернополі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство дружини. Інцидент стався 16 травня близько 17:20 в одному з будинків на проспекті Злуки. До поліції звернулася місцева мешканка, яка почула крики та сварку у сусідній квартирі. Коли жінка зайшла перевірити, що відбувається, побачила чоловіка з ножем у руках і одразу викликала поліцію.

На місце оперативно прибули працівники Тернопільського районного управління поліції. У квартирі вони виявили чоловіка, який із ножем утримував свою дружину. На неодноразові вимоги правоохоронців кинути зброю нападник не реагував, тому поліцейським довелося застосувати фізичну силу, аби його затримати.

За даними слідства, між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці близько десяти ножових поранень у різні частини тіла. Потерпілу у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України — замах на умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.