Матір, яка задушила 5-річного сина з інвалідністю, проведе 12 років за ґратами

Матір, яка задушила свого 5-річного сина з інвалідністю, проведе 12 років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За участі ювенального прокурора Тернопільський апеляційний суд переглянув вирок суду першої інстанції щодо жительки одного із сіл Чортківського району. Жінку засуджено до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство малолітнього сина та злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (п. 2 ч. 2 ст. 115, ст. 166 КК України).

Прокурори довели у судах першої та апеляційної інстанцій, що жінка не виконувала батьківських обов’язків щодо піклування про здоров’я свого малолітнього сина, який мав вроджені патології та через тяжку хворобу потребував постійного стороннього догляду.

Із моменту оформлення соціальної допомоги у 2022 році мати не зверталася до медичних закладів, хоча дитина цього потребувала. Також упродовж трьох днів перед смертю хлопчик перебував у квартирі сам, попри свій безпорадний стан.

Після повернення додому жінка задушила дитину. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок механічної асфіксії через закриття отворів носа і рота м’якими предметами.

Експертиза також встановила, що перед смертю дитина кілька днів не отримувала їжі — у шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси.

Потерпілим у справі визнано батька дитини, який із 2021 року служить у ЗСУ.

Обвинувачена вини у вбивстві не визнала та не розкаялася. Попри прохання сторони захисту пом’якшити покарання, апеляційний суд залишив вирок без змін. Рішення набрало законної сили