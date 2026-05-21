Директор підприємства оборонної інфраструктури на Тернопільщині отримав підозру через ремонт у власній квартирі за кошти держпідприємства

Слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру директору підприємства оборонної інфраструктури у зловживанні службовим становищем. За рішенням суду посадовця відсторонили від виконання службових обов’язків. Як встановили правоохоронці, керівник підприємства незаконно залучив чотирьох працівників до ремонту власної квартири. При цьому їм продовжували нараховувати та виплачувати заробітну плату, хоча протягом п’яти місяців вони не з’являлися на роботі та не виконували свої посадові обов’язки.

За попередніми підрахунками, державному підприємству завдано збитків на понад 314 тисяч гривень.

Корупційну схему викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими ГУНП та співробітниками СБУ в області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Директору підприємства оголосили підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі триває досудове розслідування.