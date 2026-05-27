У Тернополі військовослужбовця ТЦК підозрюють у жорстокому побитті чоловіка

Поліцейські встановили причетність 30-річного чоловіка до побиття жителя Тернополя. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До лікарні з однієї з військових частин Тернопільської області доставили 49-річного тернополянина з численними тілесними ушкодженнями. Дружина потерпілого повідомила, що її чоловіка побили військовослужбовці ТЦК.
 
Інформація про подію надійшла на спецлінію 102 ще 24 травня від медиків. Лікарі повідомили, що чоловік отримав черепно-мозкову травму та інші ушкодження, через що потребував термінового оперативного втручання.
 
На місце виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до побиття. Ним виявився 30-річний військовослужбовець ТЦК.
 
Слідчі, під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.
 
Наразі потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні. Правоохоронці продовжують встановлювати свідків та всі обставини інциденту.
 

