15 років ув’язнення з конфіскацією майна: на Тернопільщині засудили кілера за замах на вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Як повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, вироком Тернопільського міськрайонного суду засудженому призначено остаточне покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У суді прокурор довів, що найманий виконавець діяв на замовлення осіб із Черкаської області. За грошову винагороду він ретельно готувався до злочину: придбав автомобіль для прихованого спостереження та протягом тривалого часу стежив за майбутньою жертвою.

Слідством встановлено, що 19 квітня 2024 року обвинувачений прибув до місця проживання потерпілого у селі Підгороднє Тернопільської області. Використовуючи короткоствольну нарізну вогнепальну зброю із саморобним глушником, він здійснив кілька пострілів через скло передніх пасажирських дверей автомобіля, в якому перебував чоловік.

Потерпілий отримав поранення, однак вижив завдяки оперативно наданій екстреній медичній допомозі та своєчасній госпіталізації.

Після скоєння злочину нападник утік та переховувався на території Черкаської області. Правоохоронці затримали його поблизу Умані, коли він намагався залишити територію України поза офіційними пунктами пропуску.

За результатами судового розгляду вину обвинуваченого було повністю доведено.