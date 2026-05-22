У Тернополі - громадські слухання щодо тарифів на транспорт. Місто питає громаду

Ціни на електроенергію для промислових підприємств за останній рік зросли майже втричі. Це вже відчули водоканали, теплові мережі, промисловість. Тепер — черга громадського транспорту.

Тролейбус їздить на струмі. Автобус — на дизелі, який з початку року виріс у ціні майже на 50%. Коли витрати ростуть, а тариф стоїть на місці — підприємство починає працювати в збиток. І якщо нічого не змінити, міський електротранспорт просто зупиниться.

По всій Україні міста підвищують вартість проїзду — тихо, рішенням виконкому, без зайвих пояснень. Тернопіль обрав інший шлях. 29 травня о 11:00 у приміщенні КП «Тернопільелектротранс» на вулиці Тролейбусній, 7 відбудуться громадські слухання щодо нових тарифів на проїзд. Кожен мешканець може прийти, почути розрахунки і сказати своє слово.

Чому питання тарифів більше не можна відкладати

Тролейбуси і весь електротранспорт міста працюють виключно на струмі. Якщо підприємство не матиме коштів розраховуватися за електроенергію — тролейбуси зупиняться. Не через обстріл і не через аварію — через борги. Паралельно дизельне паливо зросло на 46,2% від березневого розрахунку — плюс 27 гривень на кожному літрі. Запчастини, шини, обслуговування — теж виросли. Стара ціна квитка просто перестала відповідати реальності.

Інші міста вже вирішили

Київ розглядає тариф до 30 гривень. Львів підняв вартість проїзду з 16 травня. Луцьк — 24 грн, Ужгород — від 20 до 23 грн, Чернівці — 20 грн. Березневе підвищення по Україні виявилося лише першою хвилею — і навряд чи кінцевою, бо ціни на електроенергію продовжують зростати. Тернопіль досі утримує одні з найнижчих тарифів у регіоні: 15, 17 і 20 гривень залежно від способу оплати. Але утримувати їх нескінченно — неможливо.

Місто інвестує в транспорт — і хоче зберегти його для людей

Саме зараз, коли тарифне питання загострилося, Тернопіль реалізує одне з найбільших транспортних оновлень в своїй історії. До осені на маршрути виїдуть 17 нових тролейбусів концерну «Електрон». Ще 27 прибудуть наступного року. 44 нові машини за два роки — низькопідлогові, 12-метрові, з кондиціонером, пандусами і місцями для людей з інвалідністю, камерами відеоспостереження і двигунами Skoda. Закупівля відбувається в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку — кредит у 10 мільйонів євро та інвестиційний грант 4 мільйони євро від уряду Канади. Це транспорт, яким буде зручно їздити всім — і молодим, і літнім, і людям з особливими потребами. Але щоб ці тролейбуси їздили — їм потрібне фінансово здорове підприємство.

Соціальні гарантії залишаються

Місто зберігає безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин, пільги для всіх 29 категорій громадян, безкоштовний проїзд для учнів і студентів у комунальному транспорті та 50% знижку у приватному — там, де інші міста вже скорочують соціальні гарантії.

Прийдіть 29 травня

Рішення ще не ухвалено. Громадські слухання — це реальна можливість вплинути на результат. 29 травня, 11:00, вул. Тролейбусна, 7. Зауваження також приймають за телефонами 52-15-14, 52-69-41 та за адресою вул. Коперника, 1.