На Тернопільщині викрили схему “бронювання” за 7 тисяч доларів

7 тисяч доларів за «бронювання»: на Тернопільщині викрито схему впливу на працевлаштування

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, 26-річному жителю Тернополя повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

За даними слідства, чоловік пропонував знайомому за грошову винагороду посприяти в оформленні «бронювання» від мобілізації через працевлаштування на підприємстві, яке нібито має статус критичної інфраструктури.

За версією слідства, підозрюваний запевняв «клієнта», що має зв’язки в АТ «Укрзалізниця» та може вирішити питання за 7 000 доларів США. Наприкінці березня він отримав перший транш — 4 000 доларів. Згодом чоловік повідомив, що через кадрові зміни на підприємстві домовленість доведеться коригувати, однак запропонував інший варіант із працевлаштуванням і подальшим бронюванням.

Наприкінці квітня за його сприяння військовозобов’язаний пройшов співбесіду, а на початку травня був офіційно заброньований. Після отримання другої частини коштів у розмірі 3 000 доларів США тернополянина затримали правоохоронці.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі ГУНП в області за оперативного супроводу УСР та військової контррозвідки СБУ. Правоохоронці встановлюють можливих співучасників схеми.