«Межі причетності» та митці з 7 країн: фестиваль «Фронтера» оголосив фокусну тему

25-26 липня у Луцьку вшосте відбудеться Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Захід пройде на території Музейного простору «Окольний замок» та Волинського фахового коледжу НУХТ.

У програмі події – дискусії, поетичні читання, музика, стендап і міждисциплінарні заходи за участі українських та іноземних авторів і авторок. Серед них, зокрема, митці з Іспанії, Португалії, Нідерландів, Чилі, Польщі та ін.

Співорганізатори фестивалю – Літературна платформа «Фронтера» та платформа «Алгоритм дій».

Фокусна тема цьогорічного заходу – «Межі причетності». Під час події учасники говоритимуть про вибір не залишатися осторонь і про спільність, що стає опорою для кожного з нас. У центрі уваги – відповідальність і безвідповідальність, включеність і виключеність із життя спільноти, а також те, що стоїть за самою причетністю: як виникають її межі, хто їх формує і як на це впливають війна, культура та досвід спільної боротьби. Йтиметься про індивідуальні й колективні, емоційні та політичні межі причетності, а також про те, як вони окреслюються, порушуються чи переосмислюються просто зараз.

«У межах цьогорічного фестивалю ми вирішили говорити про внутрішні та зовнішні поштовхи до дій та бездіяльності, – розповідає куратор програми фестивалю «Фронтера» Микита Москалюк. – Як література та інші види мистецтва фіксують межі причетності? Як сучасні українські митці, дипломати і медійники міркують про такі речі? Адже тут – і про демократію, і про памʼять, національні контексти та геополітику, персональний вибір-без-вибору, а також уявлення спільноти про цінності».

Дискусії, поетичні читання, публічні інтерв’ю та інші події об’єднають учасників із семи країн і двох континентів – представників десятка професій, різних досвідів і поглядів на життя.

«Знаю, що «Фронтера» знову стане місцем зустрічі і перезарядки, але й сподіваюся, що нагадає: наше «разом» складається з внеску кожного й кожної окремо», – додає Микита Москалюк.

Серед перших підтверджених учасників та учасниць фестивалю:

- письменник, військовослужбовець, художник, режисер Валерій Пузік;

- поетка, літературознавчиня, перекладачка, членкиня Українського ПЕН Галина Крук;

- письменник, перекладач, військовослужбовець Євген Лір;

- журналістка, документалістка і телеведуча, віцепрезидентка Українського ПЕН Мирослава Барчук;

- письменниця, редакторка, журналістка, менеджерка літературних проєктів, членкиня Українського ПЕН Анастасія Левкова.

Повну програму фестивалю організатори оголосять згодом.