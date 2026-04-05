ФК «Нива» у заручниках своїх власних інвесторів: обіцяли 100 мільйонів вкласти в стадіон - вклали 5 і шукають винних (документи)

Зіпсований газон, порожні обіцянки і заява про «зрив»: що насправді відбувається на міському стадіоні

Керівництво ФК «Нива» опублікувало заяву, в якій звинуватило Тернопільську міську раду у зриві домашнього матчу проти «Прикарпаття». Заява емоційна, розрахована на вболівальників, побудована на тезі про «безпідставні перешкоди з боку органу місцевого самоврядування».

Коли орендар міського стадіону, який не виконав зобов'язань, зіпсував газон і проігнорував п'ять місяців претензій, публічно звинувачує місто у «зриві матчу» — це не заява. Це класична маніпуляція, яка має конкретну назву — DARVO: Deny (заперечуй), Attack (атакуй), Reverse Victim and Offender (поміняй місцями жертву і винного). Той, хто порушує договір, подає себе жертвою. Той, хто вимагає виконання — подається агресором. Вболівальники мають побачити не емоції, а документи.

Що обіцяли

30 січня 2025 року ТОВ «Тернопільський Професійний Футбольний клуб «Нива» уклав договір оренди Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича. Пункт 12.4 Договору — чітке зобов'язання: забезпечити будівельно-ремонтні роботи на суму не менше 100 мільйонів гривень протягом перших п'яти років оренди.

1 жовтня 2025 року підписано Додаткову угоду, затверджену рішенням виконкому від 08.10.2025 №1367. Угода містить конкретний графік робіт на 2025 рік із термінами виконання:

Відновлення газону фут

больного поля з улаштуванням ринв відведення дощової води — березень–жовтень 2025 року. Поточний ремонт окремих нежитлових приміщень стадіону — березень–жовтень 2025 року. Частковий ремонт покрівлі даху центральної трибуни — березень–жовтень 2025 року. Ремонт системи поливу — березень–жовтень 2025 року. Влаштування футбольного поля зі штучним покриттям 20×40 — вересень–грудень 2025 року.

П'ять позицій. Чіткі терміни. Підписи сторін. Нотаріальне посвідчення.

Що зробили

Станом на 2 квітня 2026 року комісія, створена розпорядженням міського голови №68, провела огляд об'єкта оренди. Результати:

Футбольний майданчик зі штучним покриттям 20×40 метрів — жодних ремонтних робіт не спостерігається. Навіть не розпочато. Термін за договором — грудень 2025 року. Минуло чотири місяці після дедлайну.

Загальна сума підтверджених актами робіт — 5 055 619 гривень і 30 копійок. Із 100 мільйонів зобов'язань. Це п'ять відсотків. За п'ять відсотків від обіцянок клуб називає себе «системним інвестором».

У заяві клуб згадує поле зі штучним покриттям у парку «Сопільче» та «понад 20 мільйонів інвестицій». Але поле в «Сопільчому» — це не частина зобов'язань за договором оренди стадіону. Це окремий проєкт. Змішувати одне з іншим і подавати як виконання договору — маніпуляція.

Що сталося з газоном

Висновок комісії однозначний: газон футбольного поля перебуває у незадовільному стані. Значні пошкодження трав'яного покриву — витоптані та оголені ділянки. Нерівномірність і розрідженість травостою. Ущільнення ґрунтового шару, що перешкоджає належному водо- та повітрообміну. Наявність бур'янів та відмерлого органічного шару. Локальні нерівності поверхні поля.

Ключове: комісією встановлено, що на момент передачі в оренду газон перебував у задовільному стані. Його теперішній стан свідчить про неналежний догляд та невиконання обов'язкових агротехнічних заходів з боку орендаря.

Місто передало поле у нормальному стані. Орендар його зіпсував. І тепер цей самий орендар звинувачує місто у «перешкоджанні». Хто зіпсував поле, на якому тепер небезпечно грати?

Стан покриття не забезпечує безпечних та якісних умов для проведення тренувального процесу і змагань — це не оцінка чиновників, це висновок комісії із залученням фахівця з догляду за газонами. Орієнтовна вартість відновлення — 600–700 тисяч гривень. За рахунок кого має оплачуватись ця сума, якщо збитки нанесено орендарем?

П'ять місяців попереджень — нуль реакції

Заява клубу створює враження раптової, безпідставної відмови «в останній момент». Документи свідчать про інше.

Починаючи з листопада 2025 року і до березня 2026 року заступник міського голови та начальник профільного управління неодноразово проводили переговори з керівництвом та власниками ФК «Нива», наголошуючи на необхідності виконання умов договору та дотримання графіку робіт.

Листом від 20 грудня 2025 року КП «Тернопільський міський стадіон» офіційно наголосив орендарю на дотриманні погоджених термінів виконання будівельно-ремонтних робіт.

На адресу клубу системно скеровувались офіційні листи-претензії з вимогою усунути порушення.

Жодної належної реакції з боку керівництва ФК «Нива» не відбулося. П'ять місяців переговорів і претензій — і нуль виконання. Це не «раптова відмова в останній момент». Це результат системного ігнорування.

Безпека: три підстави для відмови

Клуб стверджує: «жодних правових чи об'єктивних підстав для відмови не існувало». Підстав — три, і кожна достатня окремо.

Перша: організаторами не надано необхідних договорів щодо забезпечення укриттями відвідувачів матчу під час повітряних тривог. Це вимога воєнного стану. Не формальність — безпека людей.

Друга: стан поля не забезпечує безпечних та якісних умов для проведення змагань. Це висновок комісії з фахівцем із догляду за газонами, а не суб'єктивна оцінка чиновника.

Третя: попередній матч на стадіоні клуб уже провів без належного дозволу на проведення масового заходу. Тобто порушення — системне, не одиничне.

Клуб називає це «безпідставними перешкодами». Відсутність укриттів під час війни — це перешкода? Небезпечне поле — це перешкода? Чи це елементарні вимоги, без яких масовий захід не може відбуватися?

Маніпуляція: як це працює

Заява ФК «Нива» — це підручник з перекладання відповідальності. Розберемо конструкцію.

Прийом перший — інверсія ролей. Орендар, який не виконує договір, подає себе жертвою. Місто, яке п'ять місяців вимагало виконання — подається агресором. Класична схема: винний першим виходить з публічною заявою, перехоплює наратив, нав'язує свою версію.

Прийом другий — емоційна апеляція. «Команда повинна проводити матчі у Тернополі». «Вводить в оману вболівальників». «Змушена шукати альтернативні стадіони». Кожна фраза бʼє по емоціях вболівальників. Жодна не згадує невиконані зобов'язання. Бо якщо згадати — наратив розвалиться.

Прийом третій — підміна контексту. Клуб згадує «понад 20 мільйонів інвестицій» та поле у парку «Сопільче». Але «Сопільче» — це не зобов'язання за договором оренди стадіону. Це окремий проєкт. Подавати його як виконання договору — свідоме змішування.

Прийом четвертий — випередження. Клуб опублікував заяву раніше, ніж місто встигло оприлюднити результати роботи комісії. Мета — зайняти інформаційне поле першим, щоб факти міської ради сприймались уже як «виправдання», а не як первинна інформація.

Що рекомендує комісія

Висновок комісії від 02.04.2026 прямий: недотримання орендарем графіку виконання будівельно-ремонтних робіт може бути підставою для дострокового розірвання Договору — відповідно до п.1 Додаткової угоди.

Комісія рекомендує орендодавцю розглянути питання дострокового розірвання.

Згідно з п. 5.18 Договору, у разі розірвання орендар зобов'язаний у триденний термін повернути майно у стані не гіршому, ніж на момент передачі, та відшкодувати збитки за погіршення стану. Голова комісії Микола Круть окремо зазначив: враховуючи незадовільний стан газону — зобов'язати орендаря відшкодувати збитки, нанесені внаслідок неналежної експлуатації.

Хто зриває тернопільський футбол

Тернополяни заслуговують на професійний футбол. На якісний стадіон. На безпечні матчі. Міська рада передала стадіон в оренду саме для цього — з інвестиційними зобов'язаннями на 100 мільйонів гривень, із конкретним графіком робіт, із чіткими термінами.

Натомість місто отримало 5% від обіцянок, зіпсований газон, проігноровані претензії та публічну заяву про «безпідставні перешкоди».

Футбол у Тернополі зриває не той, хто вимагає виконання договору. Футбол зриває той, хто цей договір не виконує — а потім звинувачує у цьому місто.

Коли клуб вкладе у стадіон стільки, скільки обіцяв, відновить газон, забезпечить укриття і отримає дозволи — матчі відбуватимуться. На якісному полі, з безпекою для вболівальників, з дотриманням усіх вимог. Бо тернопільський футбол заслуговує на більше, ніж 5% від обіцянок і заяви у соціальних мережах.