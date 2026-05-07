Біля Тернопільського ставу — смертельна ДТП за участі BMW та Renault

IMG 20260507 081106 358У Тернополі ввечері 6 травня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася близько 22:00 на вулиці Руській поблизу дамби Тернопільського ставу.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Renault та BMW. Унаслідок сильного удару одна людина загинула на місці події. Ще одного потерпілого з травмами госпіталізували до медичного закладу.
На місці аварії працювали слідчі та правоохоронці, які встановлюють усі обставини й причини ДТП. Рух транспорту на ділянці був ускладнений.
 
Деталі трагедії з’ясовуються.
 

