Біля Тернопільського ставу — смертельна ДТП за участі BMW та Renault

У Тернополі ввечері 6 травня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася близько 22:00 на вулиці Руській поблизу дамби Тернопільського ставу.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Renault та BMW. Унаслідок сильного удару одна людина загинула на місці події. Ще одного потерпілого з травмами госпіталізували до медичного закладу.

На місці аварії працювали слідчі та правоохоронці, які встановлюють усі обставини й причини ДТП. Рух транспорту на ділянці був ускладнений.

Деталі трагедії з’ясовуються.