Тернопіль отримає 27 нових сучасних тролейбусів

У Тернопільській міській раді підписали угоду між ТОВ «Завод Електронмаш» концерну «Електрон» зі Львова та КП «Тернопільелектротранс» щодо постачання 27 нових тролейбусів. Саме львівське підприємство стало переможцем відповідного тендеру. Закупівля відбувається в межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, який надає підприємству кредит у розмірі 10 мільйонів євро. Крім того, передбачено інвестиційний грант у 4 мільйони євро від уряду Канади в рамках кліматичного партнерства HIPCA.

Йдеться про сучасні енергоощадні тролейбуси з низькою підлогою, а також постачання ремонтно-діагностичного обладнання. Новий транспорт буде максимально зручним для пасажирів: салони обладнають кондиціонерами, окрему систему передбачать для водія, також будуть місця для людей з інвалідністю та пандуси для маломобільних груп.

Кожен тролейбус матиме довжину 12 метрів, 37 сидячих місць і загальну місткість до 102 пасажирів. Транспорт оснастять бортовими комп’ютерами, які дозволятимуть оперативно виявляти технічні несправності та інформувати водія, що допоможе скоротити час обслуговування. Для безпеки встановлять камери відеоспостереження.