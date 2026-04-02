Туристичний форум «Тернопільщина вражає – 2026» об’єднає експертів і бізнес задля розвитку галузі

3 квітня в Open Space Ternopil відбудеться Всеукраїнський туристичний форум «Тернопільщина вражає – 2026». Подія об’єднає фахівців туристичної сфери, представників влади, бізнесу та креативних індустрій для обговорення сучасних викликів і перспектив розвитку туризму в Україні в умовах змін.

Головна мета заходу — популяризувати Тернопіль і область як привабливий туристичний напрям, посилити значення туризму у відновленні регіонів, залучити інвестиції в інфраструктуру, презентувати нові маршрути та локації, а також підтримати ветеранські ініціативи й соціальне підприємництво.

Форум проходитиме вже втретє та матиме благодійний характер — під час події збиратимуть кошти на підтримку Збройних Сил України.

Протягом дня діятиме виставка-ярмарок крафтової продукції, де місцеві виробники представлять свої товари. Окремий акцент зроблять на розвитку ветеранського бізнесу та створенні можливостей для його інтеграції в туристичну галузь.

Організаторами та партнерами заходу виступають Тернопільська міська рада, обласна військова адміністрація, обласна рада, Туристично-інформаційний центр Тернополя та інші установи.

До участі запрошують представників туристичної сфери, підприємців, крафтових виробників і ветеранів. Реєстрація на форум триває за відповідним посиланням.