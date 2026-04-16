На Тернопільщині під час робіт із деревом загинув 28-річний чоловік

Трагічний випадок стався 15 квітня у селі Петриків Тернопільського району. Близько 14:00 на території поблизу садового товариства «Світанок» загинув 28-річний мешканець села Забойки. На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики. Лікарі екстреної допомоги лише констатували смерть чоловіка.

Як з’ясували поліцейські, загиблий допомагав знайомому зрізати дерево. За попередньою інформацією, під час його повалення обвалилися сухі гілки, одна з яких смертельно травмувала чоловіка. Він загинув на місці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».