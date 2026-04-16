Троє травмованих у двох ДТП на Тернопільщині 15 квітня

15 квітня на Тернопільщині сталися дві ДТП з постраждалими, унаслідок яких травмувалися троє людей. Перша аварія трапилася у селі Варваринці близько 16:53. За попередніми даними, 77-річний водій автомобіля FIAT TIPO, виїжджаючи з території приватного господарства на головну дорогу, зіткнувся зі скутером Yamaha Jog. За кермом скутера перебувала 38-річна місцева жителька. Жінку з переломами госпіталізували до лікарні.

Ще одна ДТП сталася неподалік села Почапинці Підгороднянської громади приблизно о 18:05. Водійка Peugeot Partner не вибрала безпечну швидкість руху, не впоралася з керуванням і з’їхала в кювет. Унаслідок аварії вона отримала тілесні ушкодження. Також медики оглянули її трирічну доньку — госпіталізація дитині не знадобилася.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій.