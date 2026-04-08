Стартує конкурс кращих підприємців Тернопільської громади

Розпочинається пошук найкращих представників місцевого бізнесу — тих, хто виготовляє якісну продукцію, надає високий рівень послуг і робить вагомий внесок у розвиток громади. Якщо ви або ваші знайомі підприємці заслуговують на відзнаку — не зволікайте! Подавайте заявки та номінуйте підприємства, виробників і компанії, які, на вашу думку, гідні перемоги у щорічному конкурсі «Кращий виробник продукції, робіт та послуг Тернопільської громади».

Номінації конкурсу:

• Кращий виробник продукції

• Кращий надавач послуг

• Кращий у сфері побуту

• Кращий у сфері гостинності

Подати пропозиції можуть громадські організації, керівники підприємств та установ, фізичні особи-підприємці, а також виконавчі органи міської ради. Це можна зробити, заповнивши онлайн-анкету або подавши її особисто за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Миколая Коперника, 1 (управління економіки, промисловості та праці, каб. 401).

До заявки можна додати додаткові матеріали — відео, рекламну продукцію, зразки товарів тощо.

Долучайтеся та допоможіть відзначити тих, хто щодня працює задля розвитку та добробуту нашого міста!

Детальні умови участі — у Положенні про проведення конкурсу.