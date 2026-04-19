У Тернополі проведуть безкоштовні медичні консультації для військових, ветеранів і їхніх родин

20–21 квітня у Тернополі відбудеться благодійний медичний проєкт, у рамках якого військові, ветерани та їхні родини зможуть безкоштовно отримати консультації лікарів різних спеціальностей.
Участь - лише за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/3sLnUDLrsZpchJKk6
Під час заходу працюватимуть такі спеціалісти:
- стоматолог та стоматолог-хірург
- кардіолог
- лікар традиційної медицини
- гастроентеролог
- спеціалісти з УЗД-діагностики
- оптометрист
Також військовослужбовці та ветерани зможуть пройти електрокардіограму (ЕКГ) та лабораторні обстеження, зокрема визначення рівня гемоглобіну, глюкози, а також холестерину - за рекомендацією кардіолога.
Для участі у медичному проєкті необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, а також, за наявності, попередні медичні документи.
Запрошуємо військових та ветеранів скористатися цією можливістю та подбати про своє здоров’я.