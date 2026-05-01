Смертельна ДТП на Тернопільщині: зіткнулися три авто, є загибла та постраждалі

На Тернопільщині сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії загинула жінка, ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 квітня близько 17:00 на виїзді із села Кам’янки. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група поліції та фахівці з розслідування транспортних злочинів.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel Zafira, рухаючись у напрямку Тернополя, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Chevrolet Lacetti. Після цього відбулося ще одне зіткнення — з Volkswagen Jetta, що рухався назустріч.

У результаті аварії травм зазнали всі троє водіїв, їх госпіталізували. Однак 51-річна водійка Volkswagen Jetta померла у реанімації.

Також постраждали троє пасажирів Opel Zafira: двох із них госпіталізували, неповнолітній дівчині надали допомогу без подальшої госпіталізації.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Обставини аварії з’ясовують слідчі.