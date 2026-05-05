ДТП у Чорткові внаслідок зіткнення двох авто постраждали троє жінок, їх госпіталізували

Трьох жінок із переломами та іншими травмами бригада екстреної медичної допомоги доправила до Чортківської лікарні. Усі вони є жительками Копичинецької громади та постраждали внаслідок ДТП.

Аварія сталася 4 травня близько 18:00 у Чорткові. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що водійка Nissan Qashqai, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі та зіткнулася з автомобілем ВАЗ 2104.

Унаслідок удару травмувалися троє жінок, усіх госпіталізували. У водійок відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Обставини ДТП з’ясовуються.