У центрі Тернополя сталася пожежа в закладі громадського харчування

IMG 20260508 143335 220

Сьогодні у Тернополі сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування на бульварі Тараса Шевченка. Повідомлення про займання до оперативно-диспетчерської служби надійшло о 11:11.

На місце події оперативно прибули підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Рятувальники встановили, що з приміщення йде густий дим, а площа пожежі становить близько 15 квадратних метрів.

IMG 20260508 143333 277

Під час ліквідації загоряння надзвичайники розгорнули рукавні лінії та подали стволи на гасіння. Одночасно проводилася евакуація людей із верхніх поверхів будівлі.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати п’ятьох осіб. О 11:52 пожежу локалізували.

IMG 20260508 143331 793

До ліквідації займання залучили 7 одиниць техніки та 25 рятувальників. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню