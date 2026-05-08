У центрі Тернополя сталася пожежа в закладі громадського харчування

Сьогодні у Тернополі сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування на бульварі Тараса Шевченка. Повідомлення про займання до оперативно-диспетчерської служби надійшло о 11:11.
На місце події оперативно прибули підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Рятувальники встановили, що з приміщення йде густий дим, а площа пожежі становить близько 15 квадратних метрів.
Під час ліквідації загоряння надзвичайники розгорнули рукавні лінії та подали стволи на гасіння. Одночасно проводилася евакуація людей із верхніх поверхів будівлі.
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати п’ятьох осіб. О 11:52 пожежу локалізували.
До ліквідації займання залучили 7 одиниць техніки та 25 рятувальників. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.