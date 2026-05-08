У центрі Тернополя сталася пожежа в закладі громадського харчування

Сьогодні у Тернополі сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування на бульварі Тараса Шевченка. Повідомлення про займання до оперативно-диспетчерської служби надійшло о 11:11.

На місце події оперативно прибули підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Рятувальники встановили, що з приміщення йде густий дим, а площа пожежі становить близько 15 квадратних метрів.