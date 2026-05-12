У Бережанах авто збило 8-річного школяра

11 травня близько 10:20 у Бережанах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього пішохода.
Під колеса автомобіля ВАЗ 21015 потрапив восьмирічний житель Нараївської територіальної громади.
За попередньою інформацією, учень 2 класу перебігав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Унаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували до медичного закладу.
За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.