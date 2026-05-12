Тернополянина засудили до довічного ув’язнення за вбивство подружжя та спробу вбивства свідка

До довічного позбавлення волі засудили жителя Тернополя, який вчинив жорстоке подвійне вбивство та намагався позбавити життя ще одну людину, щоб приховати злочин. Також його визнано винним у грабежі та незаконному зберіганні боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Як встановив суд, події сталися 26 листопада 2024 року. Тіла подружжя з ознаками насильницької смерті виявила у їхній оселі сестра загиблої. Вона прийшла провідати рідних, бо їхня донька напередодні не змогла додзвонитися до батьків.

У будинку жінка раптово зіткнулася з невідомим чоловіком. Той напав на неї з ножем, намагаючись усунути свідка злочину. Попри поранення, їй вдалося вирватися та покликати на допомогу, після чого нападник утік. Потерпілу госпіталізували з ножовим пораненням.

Правоохоронці швидко встановили та затримали підозрюваного. Під час обшуку в його рюкзаку також виявили гранату.

Суд повністю погодився з позицією обвинувачення та призначив найсуворіше покарання — довічне ув’язнення.