Смертельна ДТП на Тернопільщині: у перекинутому саморобному тракторі загинув 38-річний чоловік

v8 92ec8a9566285914509e5621c5d1c730

У селі Переморівка Кременецького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю саморобного трактора. У результаті аварії загинув 38-річний місцевий житель.

Як повідомили у поліції, повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію райвідділу вранці 15 травня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що чоловік напередодні, близько 22:00, поїхав з дому на саморобному тракторі та не повернувся. Вранці батько вирушив на пошуки сина і виявив його тіло неподалік дороги.

За даними правоохоронців, водій рухався у напрямку села Андрушівка, однак не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. За попередньою інформацією, водій був тверезий.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню