Смертельна ДТП на Тернопільщині: у перекинутому саморобному тракторі загинув 38-річний чоловік

У селі Переморівка Кременецького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю саморобного трактора. У результаті аварії загинув 38-річний місцевий житель. Як повідомили у поліції, повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію райвідділу вранці 15 травня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що чоловік напередодні, близько 22:00, поїхав з дому на саморобному тракторі та не повернувся. Вранці батько вирушив на пошуки сина і виявив його тіло неподалік дороги.

За даними правоохоронців, водій рухався у напрямку села Андрушівка, однак не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. За попередньою інформацією, водій був тверезий.