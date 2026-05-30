У Тернополі відбулися громадські слухання — нові тарифи на проїзд визначено

29 травня в актовому залі КП «Тернопільелектротранс» зібралися більше півсотні тернополян. Громадські слухання щодо нових тарифів на проїзд — відбулися. Люди почули цифри, поставили запитання, висловили позицію. І тепер є результат.

До чого дійшли

За підсумками обговорень підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету щодо нових тарифів:

при оплаті банківською карткою або NFC — 26 грн; при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком — 23 грн; при оплаті «Файною карткою» — 20 грн; для учнів та студентів — 10 грн.

Чому підвищення неминуче

Дизельне паливо з березня зросло з 59 грн 18 коп. до 86 грн 30 коп. за літр. Собівартість перевезень у тролейбусах за перший квартал 2026 року — 32 грн 83 коп., тоді як торік була 22 грн 30 коп. Електроенергія, запчастини, технічне обслуговування — все виросло. І якщо тариф не покриває витрат, транспорт просто зупиняється.

Це відбувається по всій Україні — і давно. Київ переходить до 26–30 гривень, Львів підняв тарифи з 16 травня, Луцьк — 24 грн, Ужгород — від 20 до 23 грн. Тернопіль іде останнім — і навіть після підвищення залишається одним із найдоступніших міст у регіоні.

Кадри — теж частина тарифу

За підвищенням тарифу стоїть ще одна важлива причина, про яку рідко говорять відкрито — зарплати. Представниця КП «Тернопільелектротранс» на слуханнях наголосила прямо: без належної оплати праці водіїв і ремонтного персоналу місто ризикує втратити людей, які утримують транспортну систему. А це вже питання не тарифів, а самого існування маршрутів.

Від імені приватних перевізників це підтримав Андрій Намака. Він нагадав: для підприємств критичної інфраструктури діє вимога середньої зарплати на рівні 22 тисяч гривень. А вже з червня уряд підняв цю планку до 26 тисяч. Тобто навіть якби паливо і електрика не дорожчали — тариф все одно довелося б переглядати.

Новий транспорт вже в місті

І ще одна важлива деталь. Саме зараз, коли йдеться про підвищення тарифів, Тернопіль оновлює свій транспортний парк. Нові тролейбуси вже прибули в місто і скоро вийдуть на маршрути — низькопідлогові, з пандусами, спеціальними місцями для людей з інвалідністю та маломобільних пасажирів, кондиціонером і камерами відеоспостереження. Платити більше — але їхати краще, зручніше і безпечніше. Для всіх.