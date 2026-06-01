Постріли у квартирі й домашнє насильство: у Тернополі поліція вилучила зброю

У Тернополі поліція розслідує випадок домашнього насильства, під час якого у квартирі також виявили зброю та речовини невідомого походження. Інцидент стався 31 травня близько полудня. До поліції звернулася 20-річна жителька міста. Вона повідомила, що її вітчим систематично знущається з матері, погрожує їй і утримує в квартирі проти волі. Також дівчина додала, що в оселі може бути зброя.

На виклик одразу виїхали слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та спецпризначенці КОРД. Під час невідкладного обшуку правоохоронці справді виявили предмет, схожий на пістолет марки RETAY із магазином, два предмети, схожі на патрони, а також ємність із залишками речовини невідомого походження. Усе вилучене направили на експертизу.

Під час спілкування з 49-річною потерпілою поліцейські з’ясували, що насильство в родині тривало давно. За її словами, кілька днів до інциденту чоловік навіть здійснив кілька пострілів у стелю під час конфлікту. Цього разу він знову погрожував їй і не дозволяв залишити квартиру.

Жінці вдалося скористатися моментом і втекти. Після цього вона разом із донькою звернулася по допомогу до поліції.

Правоохоронці також встановили, що чоловік раніше вже мав проблеми із законом — він відбував покарання за тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті людини.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, а також складено адміністративний протокол за домашнє насильство. Триває слідство, встановлюється походження вилучених предметів.