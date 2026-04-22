Тернопіль прийме всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики серед дітей і молоді

26 квітня у Тернополі відбудуться відкриті змагання з повітряної гімнастики, які прийматиме простір «Garden Hall». Подія триватиме протягом усього дня та об’єднає понад 120 учасників із різних регіонів України.

Спортсмени змагатимуться у кількох дисциплінах, зокрема на гамаках, кільцях, петлях і полотнах. Участь візьмуть представники Тернополя та області, а також учасники із західних, південних, центральних і східних областей України. Серед них — внутрішньо переміщені діти та діти військовослужбовців.

Тернопіль на змаганнях представлятимуть чотири місцеві студії. Змагання вже стали регулярними і з кожним роком збирають дедалі більше учасників. Організатором виступає тернопільська студія повітряної гімнастики «VenStudio».

Метою заходу є популяризація повітряної гімнастики серед дітей і молоді, підтримка активного способу життя та створення можливостей для розвитку юних спортсменів. Як зазначає організатор і керівник студії повітряної гімнастики «VenStudio» Ярослав Венцко: «Ми прагнемо показати дітям і їхнім батькам, що в Україні є перспективи для розвитку, що можна рости, досягати результатів і залишатися тут, вдома».

Окрім основного змагального дня, передбачено і підготовчий етап. 25 квітня учасники матимуть можливість випробувати простір та інструменти — попрацювати на кільцях, полотнах та інших снарядах, адаптуватися до залу і впевненіше почуватися під час виступів наступного дня.

Для глядачів вхід відкритий впродовж усього дня. Змагання обіцяють стати цікавою подією для всіх, хто цінує поєднання сили, гнучкості та артистичності.