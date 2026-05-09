Тернополяни принесли Україні перемоги та рекорди на Євро з пауерліфтингу

У чеському місті Пльзень триває Чемпіонат Європи з пауерліфтингу, де спортсмени з Тернополя у складі збірної України демонструють високі результати, виборюючи нагороди та встановлюючи рекорди Європи і світу. Серед дівчат срібну медаль у ваговій категорії до 76 кг здобула Ольга Смага із результатом 420 кг у сумі триборства. Також спортсменка стала найкращою у присіданні та становій тязі. Збірна України серед дівчат посіла перше командне місце.

Серед юнаків золоту нагороду виборов Арсен Стефанишин, показавши результат 585 кг у сумі триборства. Він став найкращим у присіданні та жимі лежачи, а у становій тязі здобув «срібло». Українська команда серед юнаків перемогла у командному заліку.

Срібною призеркою серед юніорок стала Регіна Фурсенко з результатом 420 кг у сумі триборства.

Особливо відзначилася Марія Полянська, яка здобула золото серед жінок у категорії до 47 кг. Її результат — 468,5 кг у сумі триборства. У присіданні спортсменка встановила новий рекорд Європи серед жінок, а також рекорди Європи та світу серед юніорок. Нові рекорди Європи і світу серед юніорок Марія встановила також у становій тязі.

Марія Полянська та Арсен Стефанишин є стипендіатами Тернопільської міської ради як одні з найкращих спортсменів громади у 2026 році.