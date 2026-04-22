У Тернополі Audi врізалася в дерево: двоє людей у лікарні

У Тернополі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє людей.

Як повідомляється, інцидент стався 21 квітня близько 19:30 на вулиці Євгена Коновальця.

На спецлінію поліції надійшло повідомлення від очевидців про те, що автомобіль на швидкості зіткнувся з деревом, унаслідок чого є потерпілі.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та медики екстреної допомоги. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Audi A4 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево.

У водія відібрано зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп’яніння. З тілесними ушкодженнями його госпіталізовано до нейрохірургічного відділення.

Також травм зазнав пасажир — житель Тернополя 1988 року народження. Його доставили до реанімаційного відділення.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії. Триває перевірка.