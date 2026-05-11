На Тернопільщині перекинувся Volkswagen T5: одна людина загинула, ще одна травмована

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 10 травня близько 12:30 на автодорозі Тернопіль–Жванець неподалік села Гермаківка Чортківського району, в лікарні помер один із учасників аварії.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що в автомобілі Volkswagen T5 перебували водій і пасажир. Керманич не врахував стан дорожнього покриття та обрав небезпечну швидкість руху, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

У результаті аварії 56-річного чоловіка (1969 року народження) бригада екстреної медичної допомоги доставила до лікарні, однак врятувати його життя не вдалося.

44-річний житель Чортківського району отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до можливих очевидців аварії або осіб, які володіють будь-якою інформацією про обставини події, з проханням повідомити деталі за телефонами: (0352) 27 12 84 та (067) 471 66 23.