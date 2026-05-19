Ліснику на Тернопільщині оголосили підозру через вирубку дерев у заказнику на понад 1,2 млн грн

У Тернопільській області повідомили про підозру ліснику, через службову недбалість якого в межах заказника незаконно зрубали дерева на понад 1,2 млн грн. Про це інформує пресслужба Тернопільської обласної прокуратури. За даними слідства, мешканець Тернопільського району працював лісником у лісогосподарському підприємстві з березня 2022 року та відповідав за охорону лісових насаджень і запобігання незаконним вирубкам.

Частина території, за яку він ніс відповідальність, розташована у межах загальнозоологічного заказника Звіринець, що входить до природно-заповідного фонду України. На цій території заборонена діяльність, яка може зашкодити довкіллю. Втім, за версією правоохоронців, упродовж 2022–2025 років там незаконно знищили 42 дерева.

Сума завданих державі збитків перевищує 1 млн 272 тис. грн. Ліснику інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі поліції Тернопільщини, оперативний супровід здійснює СБУ в Тернопільській області.