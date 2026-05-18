У Кременецькому районі затримали чоловіка за підозрою у жорстокому ножовому пораненні жінки

Поліцейські Кременецького району затримали чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень.

Інцидент стався у неділю, 17 травня, у центрі Почаєва. До поліції надійшло повідомлення про ножове поранення жінки. Потерпілу, 43-річну уродженку Рівненської області без постійного місця проживання, у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, де вона перебуває в реанімації.

Правоохоронці оперативно встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 30-річний житель Кременецького району. Його розшукали та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За попередніми даними, чоловік раптово підійшов до жінки на вулиці та завдав їй один проникаючий удар ножем у тулуб, після чого втік. Потерпілу допомогли перехожі, які викликали швидку та поліцію.

Відомо, що підозрюваний раніше не був знайомий із жінкою та не зміг пояснити мотивів своїх дій. Також встановлено, що він перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.