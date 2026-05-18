На Тернопільщині через небезпечний обгін перекинулося авто: постраждала дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня близько 11:20.

За попередньою інформацією, житель Закарпатської області, керуючи автомобілем Toyota Corolla, під час обгону вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху. У цей момент назустріч рухався легковий автомобіль.

Щоб уникнути зіткнення, водій легківки був змушений виїхати на ліве узбіччя. Однак чоловік не впорався з керуванням: автомобіль занесло назад на проїзну частину, після чого транспортний засіб перекинувся.

Унаслідок аварії травмувалася пасажирка 2025 року народження. На момент ДТП дитина перебувала в автокріслі, що допомогло уникнути тяжчих наслідків.

У всіх водіїв правоохоронці відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Причини та обставини автопригоди встановлюють слідчі поліції.