На Тернопільщині через небезпечний обгін перекинулося авто: постраждала дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня близько 11:20.

За попередньою інформацією, житель Закарпатської області, керуючи автомобілем Toyota Corolla, під час обгону вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху. У цей момент назустріч рухався легковий автомобіль.
 
Щоб уникнути зіткнення, водій легківки був змушений виїхати на ліве узбіччя. Однак чоловік не впорався з керуванням: автомобіль занесло назад на проїзну частину, після чого транспортний засіб перекинувся.
Унаслідок аварії травмувалася пасажирка 2025 року народження. На момент ДТП дитина перебувала в автокріслі, що допомогло уникнути тяжчих наслідків.
 
У всіх водіїв правоохоронці відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
 
Причини та обставини автопригоди встановлюють слідчі поліції.
 

