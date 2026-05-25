Жінка загинула під колесами поїзда на перегоні Бучач – Пишківці

Обставини смертельного травмування жінки на залізничній колії встановлюють правоохоронці Бучача. Інцидент стався 23 травня близько 18:10 на перегоні Бучач – Пишківці. Повідомлення про подію на спецлінію поліції надійшло від чергового станції. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції. За попередніми даними, вантажний поїзд із десятьма вагонами рухався у напрямку станції Пишківці.

Машиніст розповів, що помітив жінку, яка йшла колією у попутному напрямку, вже після входження поїзда в поворот. Через обмежену видимість і невелику дистанцію уникнути наїзду не вдалося навіть після застосування екстреного гальмування. Після удару потерпілу відкинуло вбік, а поїзд зупинився приблизно за 200 метрів.

Постраждалу, мешканку Бучача 1940 року народження, з тяжкими травмами доправили до лікарні, однак у реанімаційному відділенні вона померла. Родичі зазначають, що жінка мала проблеми зі слухом і могла рухатися колією як скороченим шляхом між населеними пунктами.

За даними поліції, машиніст перебував у тверезому стані — це підтвердила перевірка газоаналізатором «Драгер».

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.