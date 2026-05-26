Смертельна ДТП на об’їзній дорозі Кременця

Провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України розслідують слідчі Кременецького районного відділу поліції. Аварія сталася 25 травня близько 9:11 на об’їзній дорозі Кременця поблизу Зеленого господарства. Повідомлення про ДТП з потерпілими на спецлінію поліції надійшло від медиків екстреної допомоги.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що житель району, керуючи автомобілем ВАЗ-2109, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою Renault Magnum, яка була припаркована на проїжджій частині дороги.

Унаслідок сильного удару 88-річний водій легкового автомобіля загинув на місці події. Його пасажирку, 1940 року народження, з травмами госпіталізували до реанімаційного відділення.