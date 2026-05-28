У Заліщиках виявили звалище медичних відходів та ліків

Під час моніторингу інтернету поліцейські виявили інформацію про те, що у Заліщиках, на території колишньої «Сільгосптехніки» поблизу котельні, знайшли медичні відходи та лікарські засоби, які мали бути утилізовані згідно з установленими вимогами.

За даним фактом інформацію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до незаконного викиду медичних відходів та медикаментів, а також з’ясовують усі обставини події.