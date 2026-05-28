На Тернопільщині посадовець вимагав 9 тисяч доларів за видалення даних із системи «Оберіг»

На Тернопільщині затримали посадовця одного з підприємств легкої промисловості, якого підозрюють у вимаганні 9 тисяч доларів за «вирішення питання» з військовим обліком.

За версією слідства, чоловік обіцяв допомогти двом братам знятися з розшуку та прибрати їхні дані з системи «Оберіг».

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, на початку травня 2026 року до посадовця звернулися двоє жителів Теребовлянського району. Їм нібито порадили чоловіка як людину, яка може «домовитися» з працівниками Тернопільського РТЦК та СП.

Під час розмови фігурант заявив, що за 9 тисяч доларів США вплине на відповідних посадовців, аби братів зняли з розшуку за порушення правил військового обліку. Крім того, він пригрозив: якщо ті відмовляться платити, він посприяє їхній негайній мобілізації.

Зустріч відбулася на території підприємства, де підозрюваний отримав обумовлену суму. Одразу після передачі грошей його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднане з вимаганням.

Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 133 тисячі гривень.