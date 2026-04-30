У Тернополі змагалися найкращі повітряні гімнасти країни

26 квітня Тернопіль став центром повітряної гімнастики — у просторі «Garden Hall» пройшли відкриті всеукраїнські змагання серед дітей та молоді. Подія зібрала понад 120 учасників із різних куточків країни та перетворилася на справжнє свято сили, грації та натхнення.

Протягом дня спортсмени вражали глядачів своїми виступами на гамаках, кільцях, петлях і полотнах. Кожен номер — це не лише техніка, а й емоція, історія, характер. Учасники приїхали з різних регіонів України — від заходу до сходу.

Тернопіль представили чотири місцеві студії, які показали високий рівень підготовки та впевнено конкурували з гостями. Загалом географія та кількість учасників змагань щороку зростає, що свідчить про популярність цього виду спорту.

Організатором заходу виступила студія повітряної гімнастики «VenStudio». Її керівник Ярослав Венцко наголошує: головне — не лише змагання, а можливість для дітей розвиватися і вірити у свої сили.

«Для нас важливо, щоб діти бачили перспективу тут, в Україні. Щоб розуміли: можна рости, досягати результатів і реалізовувати себе вдома», — зазначив він.

Напередодні учасники мали підготовчий день, щоб адаптуватися до локації та обладнання — це допомогло їм почуватися впевненіше вже під час самих виступів.

Атмосфера події була наповнена підтримкою, хвилюванням і щирими емоціями. Глядачі протягом усього дня спостерігали за виступами, аплодували та переживали разом із учасниками. Свято завершилося урочистим нагородженням: переможці та призери отримали кубки, а всі учасники — медалі, грамоти та пам’ятні подарунки.