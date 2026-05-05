Смертельне отруєння чадним газом у Тернополі

У Тернополі сталася трагедія, ймовірною причиною якої називають отруєння чадним газом. Ввечері 4 травня, близько 21:40, медики повідомили поліцію про смерть чоловіка та госпіталізацію жінки 1954 року народження.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, у квартирі на вулиці Білецькій перебували мати та її 48-річний син. Жінці раптово стало зле, а коли вона зайшла на кухню, то побачила сина без свідомості. Вона подзвонила іншому синові, який і викликав “швидку”.