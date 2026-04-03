На Тернопільщині судитимуть підприємця і лісівника за незаконну вирубку

На Тернопільщині перед судом постануть підприємець і працівник лісового господарства, яких обвинувачують у масштабній незаконній вирубці лісу. Досудове розслідування завершили слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, після чого обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне фігурантам загрожує до семи років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисники організували незаконну порубку дерев у Кременецькому районі з метою подальшого продажу деревини. Загалом вони знищили понад 600 дерев, чим завдали збитків державі на суму більш ніж 4 мільйони гривень.

Правоохоронці встановили, що схему організував 34-річний місцевий підприємець, який залучив до протиправної діяльності працівника лісгоспу. Вони систематично вирубували дерева різних порід, а щоб приховати сліди, маскували пні землею та лісовою підстилкою.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, бензопили, незаконно заготовлену деревину та інші докази.

Злочинну діяльність викрили співробітники управління стратегічних розслідувань разом зі слідчими поліції та СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Обох чоловіків обвинувачують за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка та збут деревини, вчинені групою осіб за попередньою змовою, що спричинили тяжкі наслідки.