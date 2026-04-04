На Тернопільщині невідомі викрали дерева, висаджені в пам’ять Героїв

У п’ятницю, 3 квітня, до Чортківського районного управління поліції звернувся житель села Яблунів із повідомленням про крадіжку.

За його словами, вночі невідома особа безперешкодно викрала 10 дерев різних порід, висаджених на Алеї Героїв.

Сума завданих збитків оцінюється у 15 тисяч гривень.
 
Правоохоронці наразі проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення причетної особи. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
 

