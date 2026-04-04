На Тернопільщині викрили схему продажу фіктивних медичних довідок для виїзду за кордон

3 квітня правоохоронці Тернопільської області повідомили про викриття незаконної діяльності директора одного з медичних закладів, який організував схему виготовлення фіктивних документів для військовозобов’язаних.

За даними слідства, посадовець налагодив системний процес видачі підроблених довідок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Такі документи засвідчували нібито необхідність догляду за особами з інвалідністю та давали змогу чоловікам призовного віку уникати мобілізації і безперешкодно перетинати державний кордон України.

Вартість однієї довідки становила 5 тисяч доларів США. Правоохоронці встановили, що послугами зловмисника скористалися понад десять осіб. Наразі перевіряється можлива причетність до схеми інших осіб.

Операцію з викриття проводили співробітники міграційної поліції спільно з прикордонниками та слідчими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час обшуків вилучено 26 довідок ЛКК, печатку медичного закладу та службову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Директору вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.